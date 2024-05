Kerkez nélküli Bournemouth-t vert meg az Arsenal

Az Ágyúsok mindent megtesznek az utolsó fordulókban, hogy megszerezzék a bajnoki címet.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

3-0-ra nyert az Arsenal a Bournemouth ellen az angol Preimer League 36. fordulójában.

A cikk lejjebb folytatódik



Mindössze két bajnoki maradt hátra ebből a szezonból az angol élvonalban és továbbra is kemény harc folyik az elsőségért. A listavezető Arsenal mellett továbbra is versenyben van a Manchester City, amely két bajnokival kevesebbet játszott, illetve a jelenleg harmadik helyen álló Liverpool is. Az utolsó tétmeccseken minden pontnak és gólnak döntő ereje lehet.

Ehhez mérten az Arsenal is komolyan vette az Emirates stadionban megrendezett mérkőzést és magabiztosan nyert a Kerkez Milos nélkül felálló Bournemouth ellen. A magyar válogatott hárommeccses eltiltását tölti, így már csak az utolsó fordulóban lesz bevethető.

Habár az első félidőben végig ostromolta a vendégek kapuját az Arsenal, mégis csak a játékrész végén tudták megszerezni a vezetést. A 35. percben büntetőhöz jutottak az Ágyúsok, Bukayo Saka pedig magabiztosan értékesítette a tizenegyest.

A fordulás után is megtartotta magabiztos fölényét Mikel Arteta alakulata, a 70. percben pedig újabb góllá érett. Declan Rice passza után Leandro Trossard talált be, megduplázva a hazaiak előnyét.

Az utolsó negyedórában két gólt is érvénytelenített a videóbíró, egyet itt, egyet ott. Végül a hosszabbítás utolsó percében a korábban gólpasszt adó Rice is betalált egy kiváló kontratámadás végén, megkoronázva ezzel az Arsenal győzelmét.