Kerkez Milos lehet minden idők második legdrágább magyar játékosa

A Manchester United már bekért egy összeget a magyar válogatott labdarúgó jelenlegi csapatától.

Kerkez Milos, a magyar válogatott labdarúgója, aki jelenleg a Bournemouth focistája, nagyot léphet karrierjében január tájékán.

Arról mi is írtunk, hogy a Manchester United gondolkodik egy balhátvéd leigazolásán a téli időszakban, és a nevek között ott van Kerkez Milos is, ám most még előrébb jutottak a fejlemények.

Brit sajtóhírek szerint Kerkez ára 42 millió font, ami azonban még a Vörös ördögöknek is akadályt jelenthet.

Amennyiben viszont az említett összeg valós és a Manchester United ki is fizetné azt a balhátvédért, Kerkez Milos lehetne minden idők második legdrágább magyar futballistája, hiszen ennél többet csak Szoboszlai Dominikért fizettek, a Liverpool 2023 nyarán (60 millió fontot).