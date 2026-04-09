Kennet Eichhorn
Bózsik Tamás

A Manchester City nyerheti a "legnagyobb német tehetségért" folytatott versenyért

Bár a Bayern München és a Borussia Dortmund is hosszú ideje figyelemmel követi Kennet Eichhornt, megvan rá az esély, hogy végül nevető harmadikként a Manchester City csap le a Hertha ifjoncára.

Az olasz sportújságíró, Fabrizio Romano arról számolt be, hogy immáron a Manchester City is kinézte magának a 16 éves középpályást, akit hónapok óta figyelnek. 

Emellett Romano úgy értesült, hogy egy másik Premier League-ben szereplő gárda is érdekelt lehet a leigazolásában. Német sajtóhírek szerint az Égszínkékek még nem tettek érte hivatalos ajánlatot, ám már megkezdték annak előkészítését. 

Bárhol is köt ki az U16-os német válogatott támadó, egy, a szerződésében szereplő záradék miatt viszonylag alacsony összegért, 10-12 millió euróért válthat klubot ezen a nyáron.  

Az még kérdéses, hogy a három együttes közül melyikben köt ki Eichhorn, de az érte folytatott verseny még korántsem ért véget. 

A Transfermarkt által 20 millió euróra becsült játékos már az őszi szezonban is alapembere volt a Hertha BSC felnőttcsapatának a Bundesliga 2-ban. 13 találkozón lépett pályára, ezekből tízszer a kezdőcsapat tagjaként, ám januártól márciusig bokasérülés hátráltatta.

