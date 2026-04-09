A Manchester City nyerheti a "legnagyobb német tehetségért" folytatott versenyért

Az olasz sportújságíró, Fabrizio Romano arról számolt be, hogy immáron a Manchester City is kinézte magának a 16 éves középpályást, akit hónapok óta figyelnek.

Emellett Romano úgy értesült, hogy egy másik Premier League-ben szereplő gárda is érdekelt lehet a leigazolásában. Német sajtóhírek szerint az Égszínkékek még nem tettek érte hivatalos ajánlatot, ám már megkezdték annak előkészítését.

Bárhol is köt ki az U16-os német válogatott támadó, egy, a szerződésében szereplő záradék miatt viszonylag alacsony összegért, 10-12 millió euróért válthat klubot ezen a nyáron.

Az még kérdéses, hogy a három együttes közül melyikben köt ki Eichhorn, de az érte folytatott verseny még korántsem ért véget.

A Transfermarkt által 20 millió euróra becsült játékos már az őszi szezonban is alapembere volt a Hertha BSC felnőttcsapatának a Bundesliga 2-ban. 13 találkozón lépett pályára, ezekből tízszer a kezdőcsapat tagjaként, ám januártól márciusig bokasérülés hátráltatta.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.