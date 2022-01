Kemény levelet kapott Csányi Sándor: "Fél az MLSZ?"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az NB II-es csapatok szervezett szurkolói csoportjai nyílt levelet címeztek Csányi Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökének.

"A Magyar szurkolói társadalom nevében emeljük fel a hangunkat akkor, amikor ezt a nyílt levelet a meghatározó NB II-es csapatok Szurkolótáboraival egyetértésben megfogalmaztuk az MLSZ felé. A Magyar Labdarúgó Szövetség az elmúlt években, évtizedben számos olyan intézkedést hozott, és készül hozni, amelyekkel akarva és akaratlanul is megakadályozza hazánkban a klubfutball szurkolói bázisának kiépítését, virágzását" - kezdődik a nyílt levél.

"Már a járványhelyzet előtt is siralmas nézőszámok voltak a hazai bajnoki meccseken, s csak egy-egy nagyobb táborral rendelkező csapat tudott többezres tömeget mozgósítani, de ehhez is rangadók kellettek még az MLSZ által favorizált NB I-ben is. A Covid-19, a védettségi igazolvány kötelezővé tétele miatt, tovább szűkültek a meccsrejárás lehetőségei. Ennek ellenére az NB II-es mérkőzéseken, még hétköznap, lehetetlen időben is többen voltak, jobb hangulat volt, mint egy-egy elsőosztályú találkozón" - folytatják, kiegészítve, hogy az NB II-es klubok számos büntetést kaptak a közelmúltban, szerintük jogtalanul, ugyanakkor a pirotechnikai eszközök legalizálását is hiányolják.

"Véleményünk egyértelmű: a nyugat-, és kelet-európai régiók klubfutballjában engedélyezett pirotechnikai eszközök igen is egy-egy kiemelt meccs fontos hangulati elemei, amelyek akár még több nézőt is vonzhatnak a lelátókra" - írják, majd visszatérnek az NB II-es menetrend kialakítására, amely szerintük "botrányos".

"Hogyan kíván az MLSZ több nézőt kicsalogatni a stadionokba, amikor az egyes fordulók időpontjai nem csak a vendégdrukkereknek, de még a hazai szurkolóknak is katasztrofálisak? Több rangadó is hétfőn, vagy szerdán és kora délutáni, vagy éppen késő esti időpontokkal került megrendezésre. Ezekről a meccsekről, az egyáltalán nem szurkolóbarát időpontok miatt, ezreknek kellett lemondaniuk, hogy a helyszínen nézhessék meg a találkozókat" - szól a levél, majd négy kérdést intéznek Csányi Sándor felé.

"1. Miért nem lehet NB II-es meccseket szombaton rendezni? Miért csak vasárnap és szerdán vannak a másodosztályban fordulók?

2. Míg az NB I-ben 33 forduló van, az NB II-ben 38, de az élvonalban játszottak a december 19-20-i hétvégén, a másodosztályban nem. Mi ennek az oka? Ezzel egy hétközi fordulót már meg lehetett volna spórolni.

3. Esetleg fél az MLSZ, hogy az NB II-es nézőszámok, a nagymúltú, nagyvárosi csapatok másodosztályba kényszerítése miatt, nagyobbak lesznek, mint az NB I-ben?

4. Az MLSZ-nek és az M4 Sport televíziónak az rendben van, hogy sok-sok milliárdból fenntartott csapatok, a sok-sok milliárdért működtetett magyar foci mélyen tisztelt szövetsége, hangulattalan, nézők nélküli meccseket rendez, és közvetít a televízióban? Mert az ugye nem kérdés, hogyha nem az M4 Sport és az MLSZ követelései lennének kielégítve a klubok által, hanem esetlegesen a Szurkolók igényei is, akkor azzal a MAGYAR LABDARÚGÁS nyerne a legtöbbet!!!"

"A Szervezett Csoportok követelése pedig most az, hogy legyenek szurkolóbarát időpontokban megrendezve a fordulók, hogy minél több labdarúgást kedvelő, klubját szerető, a sírig követő ember lehessen ott a hazai és idegenbeli mérkőzéseken! Várjuk az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak a személyes válaszát a fent feltett kérdéseinkre" - zárul a levél.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Újpest-Ferencváros Derbin a hazai győzelem 4.80, a döntetlen 3.90, míg a vendégsiker 1.65-szörös pénzt fizet. (x)