Kellemetlen sérülés miatt hónapokra dőlt ki Witsel

A BVB vasárnap bejelentette, hogy 31 éves középpályásuk, Axel Witsel súlyos és kellemetlen sérülést szenvedett: a Lipcse elleni 3-1-es idegenbeli meccsen, külső beavatkozás nélkül szakadt el a belga achilles-ínja.

Az idei szezonban így már valószínűleg nem is lép pályára az Edin Terzic irányítása alatt is folyamatosan bevetett játékos, akinek fél óra játék után kellett savanyú arccal, támogatással elhagynia a játékteret. Együttérzését kifejezve a lejövetelénél Julian Nagelsmann is megpaskolta a játékost.

Bittere Nachricht: Der BVB wird in den kommenden Monaten auf Axel #Witsel verzichten müssen. Der belgische Nationalspieler hatte sich in Sachsen ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen. Die gesamte BVB-Familie drückt Axel die Daumen für eine möglichst rasche Genesung! 🙏 pic.twitter.com/5P3nK1ADb6 — (@BVB) January 10, 2021

