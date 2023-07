Kecskeméten folytatja a Ferencváros védője - hivatalos!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Nagy Olivér személyében fiatal jobb oldali védőt igazolt a Kecskemét. A 2003-as születésű játékos a Ferencvárostól került kölcsönbe a lila-fehérekhez a 2023/2024-es szezon végéig - olvasható a kecskemetite.hu-n.

Hol folytatja Romelu Lukaku: Megszerzi az Inter (1.40), marad a Chelsea-nél (9.00), bármelyik szaúdi csapathoz igazol (3.50)? (x)

Nagy Olivér az utóbbi két idényt kölcsönben az NB II-es Soroksárnál töltötte, összesen 53 tétmérkőzésen lépett pályára, melyeken egy gólt és egy gólpasszt jegyzett.

A korosztályos válogatott szélső védő a nyári felkészülés eleje óta a kecskemétiekkel készül az FTC engedélyével, ezalatt az edzőmeccseken rendre pályára lépett.

"Nagyon jó érzés, hogy itt lehetek Kecskeméten. Ez egy újabb lépcsőfok lehet a karrieremben, amit örülök, hogy a KTE kötelékében tehetek meg, hiszen a klub már korábban is érdeklődött utánam. Jó érzésekkel várom a szezont, az elmúlt hetek közös munkája ebben csak a megerősített. Bár még sok feladat vár ránk a szezon rajtjáig, természetesen izgatottan várom, késznek érzem magam a bemutatkozásra a nemzetközi kupában és a bajnokságban is. Bízom benne, hogy meg is lesz erre a lehetőségem. A beilleszkedésen túl is vagyok, a srácok az első perctől maguk közé fogadtak, most már azon vagyok, hogy én is szép sikereket érjek el a KTE-vel" – mondta Nagy Olivér a klub honlapjának.