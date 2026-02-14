Darabjaira hullik az NB I kiesőjelöltje, egymás után távoznak a futballisták

Makrai 11 alkalommal szerepelt az őszi szezonban a Kazincbarcika színeiben, azonban ebből mindössze csak egyszer kezdőként, ezért a 29 éves játékos a több játéklehetőség reményében úgy döntött, hogy Ajkára igazol.

Nem Makrai az egyetlen távozó

Nem Marai a egyetlen, aki a több játéklehetőség érdekében elhagyta a Kazincbarcikát, ugyanis a harmadosztályban szereplő Ózd-Sajóvölgye együtteséhez került kölcsönbe Ferencsik Bálint és Kun Olivér is – számolt be róla a klub hivatalos felülete. Ferencsik eddig hat alkalommal csereként kapott lehetőséget, míg Kun két meccsen kezdőként, öt találkozón pedig beállóként lépett pályára.

A KBSC vasárnap kiesési rangadóra készül a Nyíregyháza Spartacus ellen: a mérkőzést a DVTK Stadionban rendezik 15.30-tól.

