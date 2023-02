Katasztrófa Törökországban: meghalt egy kapus, Varga Kevin csapattársát nem találják

Több erős földrengés rázta meg Törökország délkeleti és Szíria északi részét hétfőn hajnalban és délelőtt, a legnagyobb rengés a Richter-skála szerinti 7,8-as erősséget is elérte, epicentruma 18 kilométer mélyen, Gaziantep településtől körülbelül 33 kilométerre volt. A földmozgásnak Törökországban és Szíriában is több ezer halálos áldozata és sérültje van - foglalta össze a mai történéseket az MTI.

A katasztrófa a futballvilágot sem kerülte el. Holtan húzták ki a romok alól a másodosztályú Malatyaspor 28 esztendős kapusát, Ahmet Eyüp Türkaslant.

"Két szabadnapot adtam a csapatnak a szombati meccs után. Sok játékosunk nem volt a városban, csak a második számú kapusunk, Ahmet Eyüp Türkaslan. A feleségét meg tudták menteni. Le vagyok döbbenve" - nyilatkozta Yàlmaz Vural, a csapat vezetőedzője.

A földrengésben eltűnt ezrek között ott van a 60-szoros ghánai válogatott labdarúgó, Christian Atsu is, aki pályafutása során megfordult a Portóban, a Chelsea-ben, az Evertonban és a Newcastle-ben is, most pedig a török élvonalbeli Hatayspor labdarúgója.

A játékost eltűntként tartják számon, a romok alatt rekedt Taner Savut sportigazgatóval és Emre Aslan, a klub tolmácsával együtt.

Mint ismeretes, Varga Kevin is a Hatayspor kötelékébe tartozik, azonban a Nemzeti Sport arról számolt be, hogy a magyar válogatott futballista itthon van, s éppen a napokban tárgyaltak volna a jövőjéről az eltűnt sportigazgatóval.