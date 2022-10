Katar 2022: „A dánok, a dánok angyalok" – a válogatott feleségek abszurd okok miatt nem utazhatnak a vb-re!

Dánia nagyon nem akarja a világbajnokságot, további lépéseket tesz a rendező Katarral szemben.

Fogadj 20-szoros szorzóval a Crvena zvezda–Ferencváros meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is!

Ahogy korábban már megírtuk, a dán válogatott a katari világbajnokság előkészületei alatt elhunyt munkások előtt tisztelegve akár fekete mezben is pályára léphet a tornán, hiszen egyik mezük tiszta fekete lett a Hummel jóvoltából.

A hír napokkal ezelőtt száguldott végig a világsajtón, akkor azonban még senki nem tudhatta, hogy itt még nem áll meg a skandináv ország szövetsége. A DBU és a DBU igazgatótanácsa úgy döntött, hogy minimális kísérettel utaznak a közel-keleti országba a torna során, hogy a lehető legkevesebb pénzzel támogassák a rendező ország gazdaságát.

Jakob Hoyer, a DBU szóvivője a Copenhagen Daily-nek kifejtette, mi áll a roppant szokatlan döntés hátterében:

„Nem akarunk hozzájárulni ahhoz, hogy Katar profitot termeljen. Ezért amennyire lehetett, minimalizáltuk az utazási tevékenységeinket. A korábbi versenyeken a játékosok feleségei és barátnői is együtt utaztak a csapattal, de most ezeket az utazásokat is lemondtuk."

A dánok Franciaországgal Tunéziával és Ausztráliával kerültek egy kvartettbe a november 20-án kezdődő világbajnokságon.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Crvena zvezda–Ferencváros meccsen a hazaiak sikere 1.90, a döntetlen 3.70, a vendég győzelem 4.00-szoros szorzóval fogadható. (x)