Kata Mihály: "Önbizalommal telve várjuk a bajnokság hajráját"

Az MTK csapatkapitánya az NSO-nak adott interjújában beszélt a Ferencváros elleni közelgő összecsapásról.

"Örömteli, hogy elkaptuk a fonalat, és önbizalommal telve várjuk a bajnokság hajráját, ez erőt ad a Fradi ellen is" – mondta Kata Mihály, az MTK Budapest 22 éves középpályása – "Tisztában vagyunk ellenfelünk erejével, de mégiscsak örökrangadót játszunk, helyt kell állnunk, legalább egy pontot akarunk szerezni."

"A zöld-fehérek kemény meccset vívtak a héten, de van olyan erős a keretük, hogy ezt megoldják, csak friss játékosok lépjenek pályára ellenünk. Varga Barnabás hiányát nyilván a Ferencváros is megérzi, de ha Kenan Kodro játszik, akkor is észnél kell lennünk. A nekünk kedvezőnek mondható híreknek nem szabad nagy jelentőséget tulajdonítani, ezzel még nem nyerjük meg a meccset… Inkább magunkkal foglalkozunk, és arra figyelünk, hogy bravúrral megtartsuk az ötödik helyünket vagy még előrébb is kerüljünk, újoncként a tabella első részében végezni jelentős eredmény lenne."

Az MTK jelenleg 43 ponttal áll a tabella 5. helyén, az FTC után Fehérvárra látogatnak, majd otthon fogadják a Puskás Akadémiát és végül Mezőkövesden fejezik be a bajnoki idényt.