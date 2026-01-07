Kata Mihály: „Ott van a helyünk, nagyjából a harmadik és a hatodik hely környékén"

Hosszú kihagyás után visszatérésre készül Kata Mihály, az MTK Budapest középpályása, aki sérülését követően szeretne ismét aktív részese lenni csapata felzárkózásának az NB I élmezőnyéhez. A kék-fehérek csapatkapitánya egyértelmű céllal dolgozik: a tavaszi idényben újra az első hat hely valamelyikét megcélozni az együttessel.

A 23 éves játékos novemberben bokaszalag-sérülést szenvedett, amely hosszabb rehabilitációt igényelt. A felépülése jelenleg fontos szakaszába érkezett, hiszen nemrég kezdhette el az egyéni futómunkát, és hamarosan csatlakozhat a többiekhez.

„Remélhetőleg minél hamarabb már a csapattársakkal edzhetek, mert a sérülésem pillanatában kitűztem magamnak a célt, hogy a tavaszi szezon első fordulójában újra a pályán lennék” – mondta az M1 aktuális csatornának adott interjúban.

Kata kiesése érezhetően megviselte az MTK-t, hiszen sérülése előtt a csapat még az ötödik helyen állt a tabellán, az őszi szezon végére azonban visszacsúszott a kilencedik pozícióba. A válogatott középpályás nehezen élte meg, hogy az idény hajrájában csak kívülről figyelhette társait.

„Idegesítő volt tétlenül nézni az utolsó öt fordulót, mert olyan pillanatban sérültem meg, amikor az élmezőnyhöz tartozó ellenfelekkel is játszottunk, ráadásul idegenben, és sajnáltam, hogy nem segíthettem” – utalt a listavezető ETO FC elleni 3–0-s vereségre, valamint a Paksi FC otthonában elszenvedett 3–1-es kudarcra.

Az MTK ebben az időszakban a Diósgyőrrel (0–4) és az Újpesttel (3–4) szemben sem tudott pontot szerezni, az őszi idényt pedig a Zalaegerszeg elleni 1–1-es döntetlennel zárta. A téli szünetben edzőváltás történt a klubnál: Horváth Dávid helyét Pinezits Máté vette át a kispadon. Kata Mihály számára nem ismeretlen az új vezetőedző.

„Az utánpótlásban már dolgoztam együtt Mátéval, s igaz, hogy hét-nyolc évvel ezelőtt, de az azóta eltelt időszakban is tartottuk a kapcsolatot” – jegyezte meg, majd hozzátette, sajnálja, hogy Horváth Dávid munkája véget ért az első csapatnál. A középpályás ugyanakkor bízik a keret erejében, és úgy érzi, az MTK képes lehet visszatérni a tabella felső felébe.

„Ott is van a helyünk, nagyjából a harmadik és a hatodik hely környékén, és emellett szeretném a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, hogy újra válogatott meghívót kapjak” – zárta gondolatait Kata Mihály.