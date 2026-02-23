Új szerződést és brutális fizetésemelést kapott a Bayern tinije

Stílusosan ünnepelhette 18. születésnapját Lennart Karl: a fiatal támadó középpályás szerződése automatikusan profi megállapodássá alakult a FC Bayern Munichnél, ráadásul egy évvel meg is hosszabbodott.

A klub még tavaly nyáron épített be egy záradékot Karl kontraktusába, amely kimondta, hogy a megállapodás profi szerződéssé válik, amint a nagy tehetség betölti a 18. életévét. Ennek köszönhetően az eredetileg 2028-ig szóló megállapodás most már 2029 nyaráig érvényes.

Sajtóhírek szerint az új feltételek jelentős fizetésemeléssel járnak: Karl éves bére mintegy kétmillió euróra nőtt. A bajorok ugyanakkor már a következő lépést tervezik: a Bild értesülései alapján a klub 2031-ig szeretné magához kötni az ifjú középpályást, méghozzá újabb komoly bérfejlesztéssel, amely akár évi 7–8 millió euróra emelheti a fizetését.

A fejlődés az első

A Kicker beszámolója szerint azonban Karl egyelőre nem a szerződéshosszabbítással foglalkozik. A fiatal játékos teljes mértékben arra koncentrál, hogy meggyőzze a szakmai stábot és stabil helyet harcoljon ki magának a Bayernben.

A jövőben akár a válogatott meghívó is szóba kerülhet. A 18 éves futballista neve már felmerült a lehetséges jelöltek között a közelgő, Észak-Amerikában rendezendő világbajnokság kapcsán, ugyanakkor a német szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann eddig még nem hívta meg a felnőtt keretbe.



