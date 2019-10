Karius egy nap ismét védene a Liverpoolban

A német kapus nem zárta ki, hogy megint az angol együttesben védjen.

Mintegy másfél évvel ezelőtt, 2018 tavaszán igencsak megtört Loris Karius karrierje.

Mint ismert, a kapusa a ellen 3-1-re elvesztett -döntőt követően vált kegyvesztetté, miután két óriási hibája az angolok vesztét okozta a kijevi fináléban.

Azóta a német portás a török Besiktasban véd, de egyszer visszatérne még korábbi csapatához.

- Hogy fogok-e még valaha a Liverpoolban focizni? Sosem lehet tudni, egyszer talán ismét az Anfielden fogok védeni.

A Premier League a világ legjobb bajnoksága, ezért természetesen engem is vonz, hogy ott szereplhessek még egyszer.

Nem gondolok már a kijevi eseményekre, lassan két éve történt, ami történt. Azt sokan elfelejtik, hogy a meccs alatt is sérüléssel bajlódtam, de felesleges már erről beszélni.

Örömmel tölt el, hogy a Liverpool megnyerte a BL-t, és ismét jó eséllyel pályáznak az első helyre. Ráadásul a Premier League-ben is hibátlanul szerepelnek.

Továbbra is jó kapcsolatot ápolok több játékossal is és a Pool kapusedzőjével is.

Az egész csapat sokat fejlődött, mióta eljöttem onnan, a védelem kiemelkedően teljesít, amely megkönnyíti a kapusok, most éppen Adrián dolgát a pályán - mondta el véleményét Loris Karius.

A 26 éves portás egyelőre kölcsönben véd a Besiktasnál, szerződése 2020 nyarán jár le, azaz nem zárható ki, hogy bő fél év múlva akár ismét az Anfielden teljesíthet szolgálatot a német kapus.

