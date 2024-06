Kapust igazolt a Kisvárda

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

A labdarúgó NB II-ben szereplő Kisvárda Master Good bejelentette Hrabina Alex érkezését.









A 29 éves Hrabina Alex nagyon fiatalon megmártózott a felnőttfutballban, végigjárta a korosztályos válogatottakat is. Az NB I-ben nyíregyházi játékosként mutatkozott be, igaz mezőnyjátékosként, de ennek külön története van. Kapusként éppen a Kisvárda ellen, 2023. januárjában játszotta első élvonalbeli meccsét, a DVSC színeiben a Nagyerdei Stadionban 0–0-ra végződött, a mezőny legjobbjának bizonyult. Azóta visszatért az akkor NB II-es Nyíregyházához, legutóbb pedig Tiszaújvárosban szerepelt.

„Megyei gyerekként számomra ez egy nagyon jó lehetőség, ezért is örültem a Kisvárda megkeresésének – mondta a szerződése aláírása után Hrabina Alex. – A tavaszra visszaléptem egyet, hogy aztán kettőt előre léphessek, nyilván az NB III-ból nehéz lett volna egyből az első osztályba igazolni, de ez Kisvárdán megvalósulhat, hiszen a feljutás a cél, ezt velem is közölték. Nagyon kemény munkát tettem bele az elmúlt félévbe, ezt a jelek szerint észrevették Kisvárdán is. Ahogy az öltözőben láttam, négyen vagyunk kapusok, a fiatalokat kevésbé ismerem, Kovács Marciról viszont tudom, hogy nagyon tehetséges kapus, aki tavaly meghatározó tagja volt a csapatnak az NB I-ben is, egészséges versenyhelyzet alakulhat ki köztünk a kellő tisztelet mellett természetesen.”