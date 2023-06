Kapust és védőt vett az MTK az NB I-ből - hivatalos!

Erősít az újonc!

Az MTK pénteken hivatalos honlapján jelentette be, hogy megvásárolta Rácz Gergő, valamint Bobál Dávid játékjogát is. Mindkét futballista kölcsönben töltötte a tavaszi szezon a kék-fehéreknél, most pedig végleg a fővárosba igazolnak.

A Pakstól megszerzett Rácz az elmúlt fél évben 16 bajnokin állt az MTK kapujában, a meccsei több mint felén, kilenc alkalommal kapott gól nélkül zárt, a tavaszi szezon elején 560 percen át nem kapott gólt, így komoly szerepet vállalt a feljutás kiharcolásában.

Bobál Dávid a Mezőkövesdet hagyja ott, a kék-fehérek honlapjának jellemzése szerint téli érkezését követően stabilizálódott a csapat védekezése, hiszen az első hat tavaszi bajnokit kapott gól nélkül hozták le, s ő is komoly szerepet vállalt a feljutásból: mindössze egyetlen mérkőzésen hiányzott kisebb betegség miatt.