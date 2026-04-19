Goal.com
Live
ExeterBBC
C. Kovács Attila

Már mindenki leírta őket, de a kapus gólt szerzett a legvégén – még él a bennmaradás! + videó

Exeter City vs Stockport County
Exeter City
Stockport County
Anglia 3

Egészen elképesztő jelenetek játszódtak le az angol harmadosztályban szombaton. Az Exeter kapusa a hosszabbítás legvégén ment fel egy szöglethez, és egy pazar góllal egyeníltett. Ez a pont pedig még sorsdöntő lehet az Exeter számára a bennmaradás szempontjából. Mutatjuk a részleteket!

Egészen drámaira sikeredett a kiesés ellen harcoló Exeter és feljutásért küzdő Stockport találkozója az angol harmadosztály szombati játéknapján. A hazai Exeter a 96. percben 2-3-s állásnál szögletet kapott, amithez Jack Bycroft, az Exeter kapusa is feljött. Ezt követően pedig jött a dráma, ugyanis Danny Andrew szögletét a 24 éves exeteri kapus bólintotta be a kapuba, ezzel értékes pontot szerezve a délnyugat-angliai klubnak. 

Két fordulóval a harmadosztály vége előtt az Exeter már csak két pontra van a bennmaradást jelentő 20. helytől, míg a Stockportnak továbbra is reális esélye van a rájátszás kiharcolására. 

Bycroft gólját 0:52-től tudod visszanézni:

Anglia 3
Stockport County crest
Stockport County
STO
Mansfield Town crest
Mansfield Town
MAN
Anglia 3
Burton Albion crest
Burton Albion
BUR
Exeter City crest
Exeter City
EXE

A mérkőzés összefoglalója:

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés