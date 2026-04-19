Egészen drámaira sikeredett a kiesés ellen harcoló Exeter és feljutásért küzdő Stockport találkozója az angol harmadosztály szombati játéknapján. A hazai Exeter a 96. percben 2-3-s állásnál szögletet kapott, amithez Jack Bycroft, az Exeter kapusa is feljött. Ezt követően pedig jött a dráma, ugyanis Danny Andrew szögletét a 24 éves exeteri kapus bólintotta be a kapuba, ezzel értékes pontot szerezve a délnyugat-angliai klubnak.

Két fordulóval a harmadosztály vége előtt az Exeter már csak két pontra van a bennmaradást jelentő 20. helytől, míg a Stockportnak továbbra is reális esélye van a rájátszás kiharcolására.

Bycroft gólját 0:52-től tudod visszanézni:

