Tragédia: vonatbalesetben meghalt az Arsenal és a Juventus korábbi játékosa

Tragikus hír rázta meg a futballvilágot: 48 éves korában elhunyt Alex Manninger, az Arsenal és a Juventus egykori kapusa, miután autóját vonat ütötte el. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint reggel 8:20 körül történt egy vasúti átjáróban Salzburgban - számolt be róla a BBC.

Manninger 1997 és 2002 között összesen 64 mérkőzésen védett az Arsenal színeiben, ez idő alatt pedig megnyerte a Premier League-et és az FA-kupat is. Az osztrák válogatottban 33 alkalommal szerepelt, és 2008-ban tagja volt a hazai rendezésű Eb-n szereplő osztrák válogatott keretének is.

„Alexander Manninger kiváló nagykövete volt az osztrák futballnak, pályán és pályán kívül egyaránt” – méltatta a játékost Peter Schottel, az Osztrák Labdarúgó Szövetség sportigazgatója. „Profizmusa, higgadtsága és megbízhatósága miatt csapatai és a válogatott meghatározó tagja volt. Eredményei a legnagyobb tiszteletet érdemlik, emléke örökké megmarad.”

Pályafutását a szülővárosában, a Salzburgnál kezdte, majd karrierje során összesen 14 európai klubnál fordult meg. Többek között védett a Juventus, az Udinese, az Augsburg és a Siena színeiben is. 2016-ban, 39 évesen rövid távú szerződést kötött a Liverpoollal, ám tétmérkőzésen végül nem lépett pályára.

Az Arsenalnál töltött évei alatt többnyire a legendás David Seaman mögött számított második számú kapusnak, ám az 1997–98-as idény hajrájában, Seaman sérülése idején fontos szerephez jutott. Kiemelkedő formáját jól jelzi, hogy 1998 márciusában a Premier League hónap játékosának választották.

