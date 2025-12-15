Lionel Messi alig egy hete emelte magasba az MLS Kupát az Inter Miamival, de pihenés helyett azonnal Indiába repült a "GOAT Tour 2025" elnevezésű turnéjának keretében. Az eseménysorozat első állomása azonban katasztrofális véget ért.

A helyiek zsúfolásig töltötték a kolkatai Salt Lake Stadiont, 12 000 rúpiát (kb. 55 000 Ft) fizetve a jegyekért, ami indiai viszonylatban csillagászati összeg. Az ígért egyórás show helyett azonban Messi – kíséretével, köztük Luis Suárezzel – mindössze 20 percet töltött az arénában, a biztonságiak gyűrűjében pedig alig lehetett látni.

Távozása után elszabadult a pokol: a csalódott tömeg a pályára rohant, székeket tépett fel, üvegeket dobált és leszaggatta a kapuhálókat.

A hatóságok azonnal léptek: a turné egyik főszervezőjét, Satadru Duttát letartóztatták és 14 napos őrizetbe vették hanyag szervezés miatt.

A botrány politikai hullámokat is vert. Mamata Banerjee, Nyugat-Bengália főminisztere a közösségi médiában igyekezett menteni a helyzetet. „Mélyen megdöbbentett és sokkolt az eset. Őszintén bocsánatot kérek Lionel Messitől, valamint minden sportbaráttól és rajongójától a sajnálatos incidens miatt” – írta a politikus, aki vizsgálóbizottság felállítását ígérte.

Bár Messi mumbai látogatása és találkozása a krikettlegenda Sachin Tendulkarral békésen zajlott, a kolkatai káosz beárnyékolja a túrát. Az argentin zseni valószínűleg nem ilyen "kalandra" vágyott a szezon végén.

Forrás: The Athletic

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.