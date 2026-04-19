Hoppá! Kanté német topcsapatba igazolhat!

Borussia Dortmund

A Borussia Dortmund a hírek szerint közel áll ahhoz, hogy leigazolja a 15 éves tehetséget, Liam Claude Kantét. Az NK Lokomotiva Zágráb védője iránt több topligás csapat is érdeklődött, Fabrizio Romano szerint azonban Kante valószínűleg a Dortmundban folytatja.

Versenyfutás a védőért

Úgy tűnik, a horvát ifjúsági válogatott Liam Claude Kante a Borussia Dortmund csapatában kezdi a következő szezont, osztotta meg Fabrizio Romano. A francia származású védő számos csapat érdeklődését felkeltette, ezek közé tartozott a Bayern München és a Red Bull Salzburg, több olasz klubbal egyetemben. 2022-ben csatlakozott az NK Lokomotiva Zágrábhoz, ahol az U17-es csapat kulcsjátékosává vált, a horvát U15-ös válogatottba is kapott meghívót, hat meccsen egy gólt is szerzett.

Ole Book egyik első igazolása

A Borussia Dortmund új sportigazgatója, Ole Book komoly ismertséget szerzett a tehetséges játékosok korai felismerésével, amikor az SV Elversberg sportigazgatója volt. A bemutatkozása során Dortmundban bejelentette:

„Megpróbálunk olyan fiatal tehetségeket találni, akik jobbá teszik a Borussia Dortmundot. ”

Kante ennek a stratégiának lehet az egyik első képviselője, a fiatal játékost felhetőleg a következő évek során tervezi a BVB beépíteni a felnőtt keretbe.

Forrás: GOAL

