Kanadai támadót igazolt a Bp. Honvéd - hivatalos!

Lettországból hozták kölcsönbe.

Középcsatárral erősödik a Budapest Honvéd kerete, miután csatlakozott a kispestiekhez a kanadai Richlord (Richie) Ennin, akit a lett Spartaks együttesétől vettek kölcsönbe, vételi opcióval - adta hírül a piros-feketék hivatalos honlapja.

„Örülök, hogy Richie nálunk folytatja, korábban jó teljesítményt nyújtott az orosz első osztályban, ráadásul nehéz olyan típusú játékost találni, mint ő. Erős, csatárt és szélsőt is tud játszani, a kapunak háttal is hatékony, azonban akkor sem jön zavarba, ha cseleznie kell és egy az egyben is eredményes tud lenni. Több variációt, nagyobb rugalmasságot ígér a támadószekcióban a szereplése, örülünk neki“ – mondta Chris Docherty, a Honvéd sportigazgatója.

A 23 esztendős támadó 2017 óta futballozik Európában, előbb Olaszországban szerepelt, majd 2019 márciusában lett a Spartaks játékosa, ahonnan immár negyedszer adják kölcsön, az elmúlt években megfordult a litván Zalgirisnél, valamint Oroszországban a Tom Tomszknál és a Nyizsnyij Novgorodnál is. A lett bajnokságban 22 meccsen öt gólt és hat gólpasszt jegyzett, míg az orosz ligában egy gól és négy assziszt volt a mérlege.

Richie Ennin a kanadai U17-es és U20-as válogatottban is szerepelt.

„Bízom benne, hogy sikeres időszak áll a klub előtt és előttem is, örülök, hogy itt lehetek, azon dolgozom majd, hogy eredményesek legyünk. Tudom, hogy a magyar bajnokság rendkívül kiegyensúlyozott, nincsenek könnyű meccsek, én pedig ebben a küzdelemben szeretném minél több góllal, gólpasszal és jó játékkal segíteni a csapatot. Szeretném megmutatni, mire vagyok képes, hogy a szurkolók is úgy gondoljanak rám, mint egy jó játékosra, aki jó eredményekhez segíti hozzá a csapatot" – mondta Richie Ennin a honvedfc.hu-nak

