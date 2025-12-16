Mi történt veled Kalmár Zsolt?

Kalmár Zsolt még szeptember végén esett át egy korrekciós térdműtéten, azóta folyamatosan rehabilitációját végezte. A 30 éves középpályás a a Gyirmót FC klubhonlapjának mesélte el, hogy áll a felépülése, és hogy mikor térhet vissza.

„Szerencsére minden jól halad, a terv szerint csinálom a programomat. Ha minden jól megy, december közepén kocoghatok, így januárban már a csapattal el tudom kezdeni a dolgokat. Szerencsére minden feladatot fájdalom nélkül csinálok. Nagyon várom már, hogy újra pályán legyek. A csapat remek őszi szezont zár. Szeretnék segíteni, hogy a Gyirmót FC elérje a célját” – hangsúlyozta Kalmár Zsolt az interjúban.

„Fontos, hogy először jó állapotban legyek, és egy jó felkészülést csinálhassak végig. Utána pedig jöhet a meccsterhelés. Úgy gondolom, hogy nagyon jó kezekben vagyok, ugyanis a klub nagyon profi, nagyon komoly háttérrel rendelkezik, itt újra fel tudom építeni magam, és folyamatosan játékpercekhez juthatok. Ahogy augusztusban is tapasztaltam, az edzői stáb megfelelő edzés munkát végeztet, úgy hogy nem aggódom, jó kezekben vagyok és remélem minél hamarabb visszatérhetek a pályára, és segíthetek a csapatnak, és a csapat is nekem, hogy jó formába tudjak játszani" – tette hozzá Kalmár.

Ez nem Kalmár éve volt

Kalmár ebben az évben sérülései miatt alig játszott, tavasszal 5 tétmérkőzés léphetett pályára a Videotonban, a Gyirmótban sérülése miatt még nem tudott bemutatkozni.

A 36-szoros válogatott középpályás még március végén a Videoton játékosaként sérült meg az NB I-ben, április elején sikeres artroszkópos térdműtétet végeztek el rajta. A 30 éves játékos augusztusban a harmadosztályú Gyirmóthoz igazolt, ahol azonban ismét előjöttek a térdfájdalmai, így korrekciós műtétet kellett elvégezni a térdén.

