Kalmár Zsolt elárulta, hogy érzi magát súlyos sérülése után

A Fehérvár FC súlyos sérüléséből felépült középpályása, Kalmár Zsolt a székesfehérvári klubhonlapnak adott interjút, ahol mesélt a visszatérésről, az idei fiatal Vidiről és üzent az őt támogató szurkolóknak is.

Az elmúlt hétvégén 2023 novembere óta először léptél pályára tétmeccsen a Vidiben. Hogy érezted magad a pályán?

Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen hosszú idő után újra ott lehettem a pályán. Keményen dolgoztam, hogy ebből a sérülésből is fel tudjak állni és vissza tudjak térni. Nem tagadom, volt bennem egy kicsi drukk a becserélésemkor, próbáltam a nekem jutott 15-20 percben a maximumot nyújtani.

Hol tartasz most fizikálisan, milyen állapotban vagy?

Úgy érzem, hétről hétre jobb állapotban vagyok. Az edzéseken megkapom a megfelelő terhelést, de a meccseket nem lehet pótolni. Fokozatosan több játékpercre és meccsterhelésre van szükségem, hogy a jó formám is visszatérjen. Ebből a szempontból nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen bajnoki ritmusban vagyunk. Próbáljuk megoldani, hogy a bajnokikon egyre több lehetőséget kapjak. Most úgy 80 százalékosnak mondanám magam, a maradék 20 százalék pedig a meccsekkel kerül majd a lábamba.

Sokat változott a keret a nyáron, számos fiatal érkezett. Hogy látod a megfiatalított csapatunkat, mi lehet az erőssége és miben kell még fejlődnie?

Pető Tamásék új felfogással, új filozófiával érkeztek, jelenleg építkezési fázisában vagyunk. Minden meccsen próbáljuk az edzők által kért elképzeléseket megvalósítani, igyekszünk, hogy újra egy ütős csapatot rakjunk össze. Szerintem jó úton járunk, mindenki motivált, mindenki jó eredményeket akar elérni. Bízom benne, hogy én is hozzá tudok majd tenni a játékunkhoz.

Említetted Pető Tamást, aki a PAFC elleni meccs után elmondta, nagyon vár vissza a csapatba, a tapasztalatodra és a tudásodra is nagy szüksége lesz ennek a fiatal gárdának. Látod, hogy miben tudsz majd igazán segíteni a csapatnak?

Nagyon jólestek az edző szavai, ez is plusz erőt ad nekem. Az első meccseim jól sikerültek a Vidiben, aztán a sérülésem miatt hosszú időre kiestem, de most végre újra a csapattal vagyok. Valóban tapasztalt játékosnak számítok ebben a fiatal keretben, minden nap azért dolgozom, hogy minél előbb jó formába kerüljek és a pályán is egyre többet tudjak segíteni. Emellett az öltözőben is igyekszem kivenni a részem a munkából, próbálok segíteni a fiataloknak mindenben, amiben csak tudok. Vezéregyénisége akarok lenni a pályán és azon kívül is fiatal csapatunknak!

A sérülésed óta rengetegszer érdeklődtek felőled a szurkolók, nagyon vártak vissza, mit üzennél nekik?

Nagyon szépen köszönöm a támogatásukat! A meccs után rengeteg üzenetet kaptam, nemcsak a Vidi-szurkolóktól, máshonnan is. Sokan gratuláltak, hogy újra megcsináltam, megint vissza tudtam jönni a gödörből egy súlyos sérülés után. Nagyon jólesett, hogy ennyien vártak vissza. Remélem, a teljesítményemmel a pályán vissza tudom adni nekik a sok szeretet.





Forrás: Fehérvár FC