Kalmár: Szertefoszlott az álmom

Mint ismert, Kalmár Zsolt az Andorra elleni mérkőzésen súlyos térdsérülést, oldalszalag-szakadást szenvedett, így sajnos a nyári EB-n sem vehet részt.

A magyar középpályás a DAC hivatalos oldalának nyilatkozva beszélt a sérüléséről - és arról, hogy hogyan reagált a hírre.

"Először is szeretném mindenkinek megköszönni a kedves és bátorító szavakat. Nagyon jólesett, sajnos nem tudtam az összesre válaszolni. Köszönöm szépen. Új MRI-vizsgálat kellett, mert a sérülés után vérömleny keletkezett, így az első felvételen nem látszódott jól a sérülés terjedelme. A szombati MRI-vizsgálat már pontosan a sérülés helyére volt irányítva és sajnos kimutatta, hogy nem jó a helyzet, és valószínűleg műtét vár rám. Őszintén bevallom, amikor megtudtam a hírt, nagyon rosszul esett. Szinte egész este sírtam. Mindenki, aki ismer, az tudja, mennyi munkát és időt tettem abba, hogy kiváló állapotban legyek, és kijussak az Európa-bajnokságra. Sajnos egy ilyen szerencsétlenség miatt ez az álom most szertefoszlott. Nehéz időszak ez számomra, de érzem a családom és a mellettem lévő emberek támogatását. Biztos vagyok abban, hogy erősebben fogok visszatérni – egyszer már sikerült, most is sikerülni fog!" - idézi Kalmárt a dac1904.sk.

