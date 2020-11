Kalmár is topligába szerződhet

Az UEFA-nál a pótselejtezők legjobbja, az AS spanyol napilapnál – a állítólagos érdeklődése miatt - a címlapon. Kis túlzással fél Európa figyelemmel követi és szeretné saját csapatában tudni Szoboszlai Dominikot. Az átigazolási pletykák szerint az , az AC és a Lipcse is az erős érdeklődők közé tartozik. A 20 éves futballista lehetőségeiről és átigazolási stratégiájáról Esterházy Mátyás játékosügynök nyilatkozott a DIGI Sport híradójának.

„Most az a tendencia azért megfigyelhető, hogy ha van egy jó meccs – ami szerencsére elég sűrűn van -, akkor a különböző pletykák nagyon felerősödnek. A mi stratégiánk azonban nem változik egy-két ilyen mérkőzést követően. Sokkal inkább megerősödik a hitünk az eredetileg kidolgozott stratégiánkban és elképzelésünkben, mert ezek mind olyan visszajelzések, amelyek azt mutatják, hogy jó úton vagyunk” – mondta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Esterházy Mátyás.

A stratégia a tudatos építkezés, melynek következő lépcsője az öt európai topbajnokság egyikébe való igazolás lesz. „Függetlenül attól, hogy januárban vagy nyáron fog Dominik váltani, a legfontosabb, hogy olyan helyre fog menni, ahol mi azt gondoljuk, hogy jó esélye lesz arra, hogy játsszon, és jó esélye lesz arra, hogy a Salzburgban megkezdett fejlődési ívét tovább húzza, mert számunkra ez a legfontosabb. Nyilván azzal nem árulok el túl nagy titkot, ha azt mondom, egyre közelebb van Dominik ahhoz, hogy kinője az osztrák bajnokságot.”

Ez pedig a számokból is látszik. A játékosok becsült értékével foglalkozó Transfermarkt a Salzburg legértékesebb futballistájának tartja őt, a posztján pedig az ötödiknek a maga közel 30 millió eurós értékével. Az olasz Tuttosportnál pedig a második helyen áll a legjobb fiatal tehetség, a Golden Boy közönségszavazásán a tinije, Ansu Fati mögött. „Mi nagyon magasra pozícionáljuk őt, és szerintem láthatják az emberek, hogy ő minden héten bebizonyítja, erre a szintre való – legyen szó bajnoki meccsekről, - vagy Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésekről” - fogalmazott a játékosügynök.

