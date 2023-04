Kalmár gólt szerzett, de fordított a Slovan a DAC ellen

A magyar játékos találata nem volt elegendő a pontszerzéshez.

2-1-re nyert a Slovan Bratislava a Dunaszerdahely ellen a szlovák Fortuna Liga rájátszásának 4. fordulójában.

A DAC listavezetőként érkezett meg a helyszínre, történelme során először. A tabella első helyezettjéhez méltan magas letámadásokkal és szép támadásépítésekkel kezdték meg a mérkőzést.

Az első félidő egyértelműen a vendégeké volt. Mateus Brunes fejesét a hazai védelem hárította, majd César Blackman szólója után nem maradt ereje a befejezésre.

A fordulás után a Slovan vette kezébe az irányítást, keményen léptek fel a DAC ellen. Be is szorították a vendégeket jó pár percre a saját kapujuk elé. Azonban a DAC kijött a szorításból és Kalmár Zsolt talált be a bal felső sarokba Alex Pinto átadása után. 1-0

Slovan viszont ekkor rázta meg magát és öt percen belül fordított. Először Alekszander Csavrics (1-1), majd Malik Abubakari talált be (2-1), méghozzá mindkét játékos fejjel.

A mérkőzés végén még a dunaszerdahelyieknek volt lehetősége, azonban gól már nem született. A Slovan Bratislava így három pontra csökkentette hátrányát a DAC-al szemben.

