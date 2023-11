Kai Havertz nagyon boldog az Arsenalnál

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Igyekszik ezt jó játékkal meghálálni.

Kai Havertz hamar a kritikák kereszttűzébe került, miután nyáron 75 millió éeuróért cserébe, az Chelsea-ből, az Arsenalba igazolt. A feszültség tapintható volt a német játékán, ezért csapattársai neki adtak egy tizenegyest, melyből megszerezte idei eddig egyetlen gólját. A játékos most nyilatkozott.



"Nagyon boldog vagyok az Arsenalnál, olyan mint egy család az egész klub. Nem egyszerű, amikor egy olyan riválistól érkezel, mint a Chelsea, hetekbe telhet, mire a szurkolók elkezdenek bízni benned. Jó játékkal és gólokkal elérhetem ezt, mindent meg fogok tenni ezért."



Havertzet nem rég Julian Nagelsmann is dicsérte, mituán meglepő módon balhátvédként vetette be a törökök elleni barátságos mérkőzésen.