Jó formában várta a Juventus a fordulót, mely két rangadón aratott győzelem után szeretett volna tapadni az élmezőnyhöz, és átmenetileg fellépni a dobogóra. A Bologna idegenbeli és a Roma hazai legyőzésével titkos bajnokesélyesként kezdték emlegetni a torinóiakat, akik szenvedtek ugyan az első egy órában, végül bedarálták a Pisát, és győzelmükkel már harmadikok a táblázáton.

Az első hatvan percben csak a Pisa tudott nagyobb helyzetet kialakítani, az első félidő utolsó percében Moreo fejelt kapufát egy kisszöglet után. A második félidőt is aktívan kezdte a feljutó kiscsapat, a 49. percben egy szabadrúgás után szerezhettek volna gólt, a legnagyobb helyzetük pedig tíz peccel később jött, egy szélről jövő beadás után Tramoni maradt teljesen üresen, de 9 méterről csak a kapufára tudta fejelni a labdát.

Itt aztán a Pisa el is fogyott, a vendégek edzője, Luciano Spalletti pedig cserére szánta el magát, és behozta két nyári lille-i szerzeményét, Jonathan Davidot és Edon Zhegrovát. Mindketten új színt vittek a zebrák támadójátékába, egyre nagyobb nyomás alatt tartották a Pisát, ami a 65. percben majdnem góllá érett, Kelly lövése azonban a kapufán csattant.

A 73. percben már nem úszták meg a hazaiak, McKennie centerezése után Kalulu szerzett gólt közvetlen közelről (ez volt az első gólja a szezonban a védőnek), és úgy tűnt, el is dőlt a találkozó. Tíz perccel később a kiválóan játszó Zhegrova lőhetett volna gólt, lövését azonban hárította a hazai kapus. Nem úgy, mint a 92. percben, amikor egy kontra végén David tálalt Miretti elé, aki egy jó csel után passzolt a torinói sztárnak, Kenan Yildiz elé, aki az üres kapura nem hibázott. Ez volt Yildiz hatodik gólja a tizenhatodik bajnoki meccsén, egyértelműen a zebrák legjobbja idén.

A Juventus így átmenetileg fellépett a dobogóra a Serie A-ban 32 ponttal, viszont két meccsel kevesebbje van a Napolinak (31) és eggyel a Romának (30) is. Legközelebb a kiesés ellen menekülő Leccét látják vendégül, így jó esély kínálkozik, hogy megszilárdítsák a helyüket az élmezőnyben a zebrák.

