Juventus: máris megvan Cristiano Ronaldo utódja

Moise Kean visszatér Torinóba.

A Sky Sports Italia újságírója, Fabrizio Romano szerint Juventus és az Everton minden megegyeztek egymással, így Moise Kean visszatér egykori sikerei helyszínére. A csatár 1 évre kölcsönbe érkezik a Juventushoz, és bizonyos feltételek teljesülése mellett a torinóiaknak vásárlási kötelezettsége lesz az olasz játékosra. Romano szerint körülbelül 20 millió eurót fizethet majd a Juventus a játékosért a következő nyáron.

Kean 2016 és 2019 között már volt a klub játékosa, a támadót 2019-ben adta el a Juventus 27,5 millió fontért a liverpooli kékeknek.

Cristiano Ronaldo távozásával több pletyka is szárnyra kapott, hogy a Juve kivel fogja pótolni az ötszörös aranylabdás támadót. Eden Hazardot és Pierre Aubameyangot is szóbahozták a zebrákkal, azonban Fabrizio Romano információi szerint a torinóiak sem a Real Madriddal és sem az Arsenallal nem léptek még semmiféle kapcsolatba, és az olaszok nem is tervezik, hogy bármelyik játékosért harca szállnának a jövőben.

