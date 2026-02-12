A La Gazzetta dello Sport információ szerint Vicario nyáron mindenképpen dobbantana az észak-londoni csapattól, és Juve - Inter versenyfutás kezdődhet az aláírásáért a nyári átigazolási szezonban.

A lap hozzáteszi, jelen pillanatban az olasz bajnokságot vezető Inter tudna kedvezőbb feltételeket biztosítani a kapusnak, hiszen Yann Sommer szerződése idén nyáron jár le, és kapust mindenképpen fog igazolni a milánói csapat. Ellenben a Juventusnak nem létkérdés a kapuba igazolni, ám ha a Gianluigi Donnarumma mögött a második legjobb olasz hálóőr elérhetővé válik, nem szeretnének lemaradni a lehetőségről a Zebrák.

Hírek szerint a Spurs 30 millió euró alatt semmiképpen nem adna túl egyik legjobbján, ezt az összeget az Inter ki tudná fizetni, a Juventus pedig jelenlegi kapusának, Michele Di Gregoriónak eladásából (akiért a Premier League-ből érdeklődnek) finanszírozná Vicariót.

Nem csak a Spurs kapusáért alakult ki Inter - Juventus párharc, hétvégén éppen egymás ellen csap össze a két csapat a Derby d'Italia-n, amit a milánói kék-feketék az élről várnak nyolc pontos előnnyel a városi rivális AC Milan előtt, míg a Juventus a Bajnokok Ligája-indulásért harcol az AS Romával és a címvédő Napolival.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.