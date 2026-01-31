Goal.com
Bózsik Tamás

Döntött két kiszemeltje között a Juventus

Úgy tűnik, az Öreg Hölgy végül Randal Kolo Muani mellett teszi le a voksát.

Bár különböző sajtóértesülések is megjelentek azzal kapcsolatban, hogy a Juventus szeretné leigazolni Jhon Duránt, Fabrizio Romano úgy tudja, a Zebrák egyelőre nem tettek érte ajánlatot. 

Az olasz sportújságíró szerint ennek az az oka, hogy Randal Kolo Muani szerepel a kívánságlistájuk első helyén, akinek a megszerzéséért a végsőkig ki fognak tartani. 

A PSG francia csatára a 2024-25-ös szezon tavaszi felében már szerepelt az Öreg Hölgynél kölcsönben, amelynél meggyőző teljesítményt tett le az asztalra: 22 tétmérkőzésen tíz gól és három gólpassz volt a mérlege. 

Erre az idényre szintén kölcsönadták a párizsiak, ezúttal a Tottenham Hotspurnek. A Sarkantyúsok színeiben eddig csak a Bajnokok Ligájában tudott eredményes lenni, igaz, ott háromszor is bevette az ellenfelek kapuját. 

Durán egyébként ugyancsak kölcsönjátékosnak mondhatja magát, hiszen az Al-Nasszr elengedte egy évad erejéig a Fenerbahce csapatához. 

