Döntött két kiszemeltje között a Juventus

Bár különböző sajtóértesülések is megjelentek azzal kapcsolatban, hogy a Juventus szeretné leigazolni Jhon Duránt, Fabrizio Romano úgy tudja, a Zebrák egyelőre nem tettek érte ajánlatot.

Az olasz sportújságíró szerint ennek az az oka, hogy Randal Kolo Muani szerepel a kívánságlistájuk első helyén, akinek a megszerzéséért a végsőkig ki fognak tartani.

A PSG francia csatára a 2024-25-ös szezon tavaszi felében már szerepelt az Öreg Hölgynél kölcsönben, amelynél meggyőző teljesítményt tett le az asztalra: 22 tétmérkőzésen tíz gól és három gólpassz volt a mérlege.

Erre az idényre szintén kölcsönadták a párizsiak, ezúttal a Tottenham Hotspurnek. A Sarkantyúsok színeiben eddig csak a Bajnokok Ligájában tudott eredményes lenni, igaz, ott háromszor is bevette az ellenfelek kapuját.

Durán egyébként ugyancsak kölcsönjátékosnak mondhatja magát, hiszen az Al-Nasszr elengedte egy évad erejéig a Fenerbahce csapatához.