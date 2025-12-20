A Juventus nyerte a forduló rangadóját, és kapaszkodik felfelé + videó

A Juventus a portugál Francisco Conceicao és a belga Lois Openda találataival már kétgólos előnyben is volt, a fővárosiak erejéből Tommaso Baldanzi révén csak a szépítésre futotta.

Az AS Roma elmúlt négy bajnokijából a harmadikat veszítette el, így amellett, hogy már csak negyedik, a mögötte álló Juventus egy pontra megközelítette.

Amíg a Farkasok hullámvölgybe kerültek, addig a Juventus ezzel éppen ellenkezőleg, az utóbbi időben lendült egyre jobb formában. A korábban a fővárosiakat is irányító Luciano Spalletti színre lépése után eleinte még akadozott a torinóiak gépezete, ám a Juve az utolsó négy bajnokijából hármat megnyert - a Roma előtt a jó erőkből álló Bolognát legyőzve.

A Juventus az elmúlt szűk két hónapban lejátszott tíz mérkőzéséből csak egyet veszített el Spalletti irányítása alatt, a címvédő Napoli elleni összecsapáson maradtak alul december 7-én.

Serie A, 16. forduló:

Lazio-Cremonese 0-0

Juventus-AS Roma 2-1 (1-0)

vasárnap játsszák:

Cagliari-Pisa 12.30

Sassuolo-Torino FC 15.00

Fiorentina-Udinese 18.00

Genoa-Atalanta 20.45

január 14-én játsszák:

Napoli-Parma 18.30

Internazionale-Lecce 20.45

január 15-én játsszák:

Hellas Verona-Bologna 18.30

Como-AC Milan 20.45

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.