A Juventus nyerte a forduló rangadóját, és kapaszkodik felfelé + videó

A Juventus a portugál Francisco Conceicao és a belga Lois Openda találataival már kétgólos előnyben is volt, a fővárosiak erejéből Tommaso Baldanzi révén csak a szépítésre futotta.
Az AS Roma elmúlt négy bajnokijából a harmadikat veszítette el, így amellett, hogy már csak negyedik, a mögötte álló Juventus egy pontra megközelítette.
Amíg a Farkasok hullámvölgybe kerültek, addig a Juventus ezzel éppen ellenkezőleg, az utóbbi időben lendült egyre jobb formában. A korábban a fővárosiakat is irányító Luciano Spalletti színre lépése után eleinte még akadozott a torinóiak gépezete, ám a Juve az utolsó négy bajnokijából hármat megnyert - a Roma előtt a jó erőkből álló Bolognát legyőzve.
A Juventus az elmúlt szűk két hónapban lejátszott tíz mérkőzéséből csak egyet veszített el Spalletti irányítása alatt, a címvédő Napoli elleni összecsapáson maradtak alul december 7-én.
Serie A, 16. forduló:
Lazio-Cremonese 0-0
Juventus-AS Roma 2-1 (1-0)
vasárnap játsszák:
Cagliari-Pisa 12.30
Sassuolo-Torino FC 15.00
Fiorentina-Udinese 18.00
Genoa-Atalanta 20.45
január 14-én játsszák:
Napoli-Parma 18.30
Internazionale-Lecce 20.45
január 15-én játsszák:
Hellas Verona-Bologna 18.30
Como-AC Milan 20.45
Forrás: MTI
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!
A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.