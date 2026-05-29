Versenyfutás az idővel: Madueke és Timber is felépült a Bajnokok Ligája döntőjére!

Visszatérnek a kulcsjátékosok

Fabrizio Romano szerint a keret két kulcsembere, a robbanékony szélső, Noni Madueke, valamint a holland hátvéd, Jurrien Timber is felépült sérüléséből. A hírt a csapat legutóbbi sajtótájékoztatóján is megerősítették.

Madueke: A kiszámíthatatlan fegyver a szélen

Madueke kiesése komoly érvágás volt az elmúlt hetekben. A fiatal angol szélső az egy az egy elleni szituációk mestere, akinek a sebessége és a váratlan megindulásai nagy fegyvertény lehetnek Mikel Artetának. Nem valószínű, hogy kezdő lesz az angol szélső a budapesti döntőben, azonban csereként okozhat fejfájást a Paris Saint-Germain védelmének.

Timber: A rugalmas holland

Jurrien Timber visszatérését még Madueke felépülésénél is jobban várhatták az Arsenal szimpatizánsai, hiszen a holland védő abszolút kulcsjátékossá nőtte ki magát Arteta együttesében. Timber taktikai intelligenciája és sokoldalúsága aranyat érhet a döntőben: képes belsővédőt, és szélsőhátvédet is játszani, illetve nyugodtsága a labdakihozataloknál kulcsfontosságú lehet.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.