Jürgen Klopp örül Michael Edwards visszatérésének

Ahogy arról beszámoltunk, Michael Edwards a közelmúltban Bostonban találkozott a Fenway Sports Group (FSG), a Liverpool tulajdonosának vezető tisztségviselőivel, hogy megvitassák új szerepkörének részleteit. Várhatóan hamarosan hivatalosan is megerősítik a kinevezést.

A 44 éves szakember – aki januárban elutasította az FSG javaslatát, hogy visszatérjen a sportigazgatói posztra – magasabb pozíciót tölthet be, például a futballműveletek vezetője lehet.

Edwards azonnali feladata az lesz, hogy új sportigazgatót nevezzen ki – a Bournemouth-nál dolgozó Richard Hughes a favorit erre a posztra –, és megtalálja a nyáron távozó menedzser, Jürgen Klopp utódját. A hírek szerint Xabi Alonso, a Liverpool korábbi középpályása, a Bayer Leverkusent a Bundesliga élére vezető edző az első számú jelöltje.



Most Jürgen Klopp tartott sajtótájékoztatót, ahol nyilatkozott a sikerkovács visszatéréséről.



"Michael Edwards természetesen nem kért meg arra, hogy maradjak, mert nem ostoba. Fel sem merült kettőnk között ez amikor beszélgettünk, a döntésem végleges, semmi nem változtat ezen, bármi történik.

Mindig nagyszerű kapcsolatban álltunk és szakmailag is egyet értettünk szinte mindenben. Most, hogy visszatért, nagyon boldog vagyok. Azt akarom, hogy a klub a lehető legjobb kezekben legyen a jövőben is!"