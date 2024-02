Jürgen Klopp elárulta, játszhat-e Szoboszlai a hétvégén

Többen is visszatérhetnek a Liverpool kezdőcsapatába.

A Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp a Brentford elleni idegenbeli bajnoki mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón helyzetjelentést adott a csapat sérült játékosaival kapcsolatban.



A német tréner ugyan jó hírekről és több visszatérőről is beszámolt, sajnálatos módon azt is megerősítette, hogy Szoboszlai Dominik továbbra is harcképtelen:

"Mo [Szalah] az Afrika-kupán elszenvedett sérülése után újra edzésbe állt és természetesen visszakerül a kezdőcsapatba. Ibou [Konaté] eltiltása lejárt, mint ahogyan Joey [Gómez] és Conor [Bradley] is újra bevethető. Ali [Alisson] szintén visszatérhez, azonban Thiago [Alcantara] nem játszhat, mint ahogyan Trent [Alexander-Arnold] és Dom [Szoboszlai] sem."

A magyar válogatott csapatkapitánya az első januári mérkőzésen szenvedett combhajlító-sérülést, amely következtében hetekig harcképtelen volt, majd bár visszatért és két meccsen pályára lépett, a legutóbbi két bajnokin az Arsenal és a Burnley ellen pihent, most pedig újabb mérkőzést kényszerül kihagyni.