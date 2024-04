Jürgen Klopp a Liverpool veresége után: "Jogosak a kritikák, el kell fogadnunk"

Sérüléshullám és túlhajtott játékosok lehet a rossz sorozat mögött.

1-0-ra kikapott a Liverpool a Crystal Palace ellen mindössze öt mérkőzéssel a Premier League 2023/24-es szezon vége előtt. Öröm az ürömben, hogy végül az Arsenal is vereséget szenvedett az Aston Villa ellen, azonban a Manchester City két pontra el tudott nyúlni a hétvégi győzelmüknek köszönhetően. Jürgen Klopp a Vörösök mérkőzése utáni nyilatkozatában fejtette ki, hogy mi ment félre a Palace ellen.

"Rettenetesen rosszul érzem magam" - mondta a Sky Sportsnak. - Itt állok, és erről a mérkőzésről beszélnem igazán nehéz. Az első félidő abszolút rossz volt. Elvesztettük a hitünket az előző mérkőzésen [az Atalanta ellen]. Kapunk egy gólt, ami egy szörnyű gól volt. Egy teljesen szabadon hagyott játékos az ötösön belül szerezte, ez nem történhet meg."

Klopp nem akart kibúvót keresni a vereség alól, de azért a sérüléshullámra és a folyamatosan játékban lévő labdarúgóira is kitért.

"Nem voltunk egységesek - mondta Klopp. - Lehet, hogy Wataru és Macca túl sokat játszottak az elmúlt hetekben? Lehetséges. A többi srác is visszatért a sérülésből. Azt mondanám, hogy Curtis ma nagyon jó volt. Dom [Szoboszlai] visszatért a sérülésből, de kell neki a ritmus. Úgy gondolom, Trent [Alexander-Arnold] visszatérése jó volt de azt hiszem, most nem tudott volna 120 percet játszani. Robbo [Andy Robertson] visszatért a sérülésből. Ezek mind olyan dolgok, amik miatt néhány játékosnak sokat kellett játszania, mások pedig többször is pályán kívül voltak. Ez egy ilyen szituáció..."

Zárásul az utolsó hat bajnokijára is kitért, amelyen négy alkalommal lesznek idegenben.

"Ez van. Mindenesetre hoznunk kell a mérkőzéseket. Most pedig négy egymást követő idegenbeli mérkőzés következik, ami amúgy is nehéz lenne. Ez egyértelmű. Most ezzel kell foglalkoznunk. Más lehetőségünk nincs. A kritika ezekben a pillanatokban teljesen elfogadható és helyes. Meg kell birkóznunk vele."

A Liverpool az Atalanta ellen is nehéz helyzetben van, hiszen az Európa-liga-negyeddöntő első mérkőzésén 3-0-ra kikaptak az Anfield Roadon. A Vörösökre csütörtökön vár a visszavágó Olaszországban.