Juhász Roland sportigazgató lett!

Az egykori magyar válogatott védő fővárosi csapatnál vállal sportigazgatói feladatot.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az NB II-ből kieső III. Kerületi TVE csapata hivatalos oldalán tudatta, hogy az egykori magyar válogatott hátvéd, Juhász Roland lett az egyesület új sportigazgatója.

"Ismertem Roli ambícióit és gondolkodásmódját ezért nagyon örülök az érkezésének. Biztos vagyok benne, hogy kiegészülve vezetőedzőnkkel, Aczél Zoltánnal egy erős csapatmunka fog kialakulni és visszatérünk oda, ahova való ez a klub" - mondta Szabó Bence, az óbudaiak ügyvezetője.

A cikk lejjebb folytatódik

"Első körben szeretnék minél több időt eltölteni itt a pályán, feltérképezni a felnőtt csapatot, az utánpótlást, szeretném megismerni az itteni rendszert, működést. Az első pár nap vagy hét mindenképpen erről fog szólni. első körben az edzőkkel, aztán a játékosokkal. Kíváncsi vagyok a véleményükre, arra, hogy ők hogy látják magukat és a csapatot. Azt én is tapasztaltam, hogy a vezetőedzővel való folyamatos kapcsolattartás az egyik legfontosabb annak érdekében, hogy egy cél legyen, hogy egy irányba húzzuk a szekeret. Kíváncsi vagyok, hogy Aczél Zoli hogy látja ennyi idő elteltével a csapatot. Ugyanez vonatkozik az utánpótlásra is. Ott is szeretnék egyesével leülni majd az edzőkkel. Szerencsére közöttük is vannak ismerős arcok, így bízom benne, hogy nem lesz gond a kommunikációval" - jegyezte meg az újonnan kinevezett sportvezető.

"A feleségem is örült neki, hiszen ő is érzi rajtam, hogy nekem ez az utam, ez az az irány amerre szeretnék haladni. Édesanyám is nagyon támogató és pozitív volt és a barátaim is, akiknek ki szoktam kérni a véleményét, említhetném itt Huszti Szabit vagy Torghelle Sanyit. Én sem nagyon gondolkodtam, mert abszolút látom a lehetőséget abban, hogy ennél a klubnál ebben a pozícióban el tudom érni azt a célt, amit én is szeretnék. Nagyon fontos, hogy meglegyen a folyamatosság és a lépcsőzetesség ahhoz, hogy az ember igazán sikeres legyen. Így azt gondolom, hogy ehhez jelenleg a legjobb helyen vagyok" - tette hozzá a 39 éves egykori labdarúgó.

A III. Kerület csapata az elmúlt idény végeztével Pintér Attila irányításával esett ki a másodosztályból, az NB III-ban pedig Aczél Zoltán veszi át a csapatot.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az NB I legnagyobb esélyese a Ferencváros, a zöld-fehérek végső sikere 1.20-as szorzóval fogadható. (x)