Juhász Roland elárulta, hamis igazolással játszott élete első meccsén a Fradi ellen

A 95-szörös válogatott védő nagyon komoly eredményt vár az Eb-n a nemzeti tizenegytől.

Egyórás nagyinterjút készített az m4sport.hu Juhász Rolanddal, aki rögtön a beszélgetés elején egy érdekes történetet mesélt el első futballélményével kapcsolatban.

"Tápiószentmártonból származom, ahol kimentünk az ottani sportpályára, játszottunk négy a négyben. Az akkori edző Tápiószecsőn dolgozott, ahol már kicsit magasabb szinten foglalkoztak az utánpótlással, a budapesti bajnokságban versenyeztettek. Odahívott, hogy lenne-e kedvem játszani másnap a Fradi ellen. Egy hatezres nagyközségből származó srácnak ez akkora szó volt, rohantam haza bicajjal, másnap ott voltam a meccsen, csak hát volt egy bökkenő, igazolásom nem nagyon volt. Ezért a vonatút arról szólt, hogy bemagoltam a játékos adatait, aki nem volt ott, és az ő igazolásával kellett játszanom" - emlékezett vissza a 95-szörös válogatott futballista, aki három mérkőzésen is pályára lépett a 2016-os Európa-bajnokságon, így adódott a kérdés, mire lehet képes az idei csapat.

"Nagyon szép időszakon vannak túl. Fel lett építve a válogatott, először rendbe rakták a védekezést, lett egy megfelelő játékrendszer erre a csapatra. A játékosok egyre komolyabb bajnokságokban, egyre komolyan csapatokban futballoznak, nekünk is van most már világsztárunk. Ami párhuzamot vonnék, az a csapategység, ami mind a két esetben ugyanolyan jó, de ez a válogatott azért előrébb tart. Már nem csak arról beszélünk, hogy örülünk, hogy kijutottunk, hanem igenis van várakozás, hogy ennek a csapatnak tovább kell menni, és a játékosok is beszélnek erről nyíltan" - mondta Juhász, hozzátéve, hogy nagyon komoly eredményt vár a nemzeti tizenegytől.

"Az ember merjen nagyokat álmodni. Egyre kisebb a különbség a válogatottak között. Ha egy csapat elkapja a fonalat, a határ a csillagos ég" - vélekedik.