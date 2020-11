Jürgen Klopp visszatér Dortmundba!

Dortmundban rendezik meg december 9-én a Midtjylland- mérkőzést a labdarúgó csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában.

A német város önkormányzatának a szóvivője csütörtökön megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy zárt kapuk mögött tartják a meccset.

A találkozónak azért kellett új helyszínt keresni, mert egy érvényben lévő brit rendelet szerint a vírushelyzet miatt a Dániából hazatérőknek kötelezően 14 napra karanténba kell vonulniuk.

Amennyiben viszont az összecsapásig változnak a dániai körülmények, és annak függvényében módosítják a brit rendeletet, akkor mégis Herningben lesz a találkozó.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world