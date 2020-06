Jürgen Klopp: "Ez a győzelem nektek szól"

Jürgen Klopp egy egyszerű, de annál empatikusabb nyilatkozatott adott, miután a megnyerte a Premier Ligát csütörtök este: "Ez nektek szól."

A vörösök azután lettek bajnokok, hogy a 2:1-re kikapott a Chelseatől a Stamford Bridge-en, így matematikailag behozhatatlan pontelőnyre tettek szert.

30 éves várakozás előzte meg a klub 19. bajnoki címét - ráadásul már 7 fordulóval a bajnokság vége előtt sikerült bebiztosítani azt.

Klopp röviddel azután nyilatkozott, hogy a csapat hivatalosan is bajnoknak mondhatta magát.

De lássuk, pontosan mit is mondott Jürgen Klopp...

Arról, hogy össze tudná-e foglalni az érzéseit, miután a Liverpool bajnoki címet nyert...

Sajnos nem, mert ha elkezdenék beszélni róla, akkor újra sírni kezdenék, és az nem lenne jó! Túláradnak bennem az érzelmek; nem is tudom pontosan, igazából sokminden kavarog bennem - megkönnyebbültem, boldog és büszke vagyok. Büszkébb nem is lehetnék a fiúkra. Úgy néztük ma este a mérkőzést, hogy vagy megtörténik vagy pedig még nem. Futballozni szeretnénk és felettébb boldogok vagyunk, hogy még játszhatunk - abban a pillanatban pedig, hogy világossá vált hogy bajnokok vagyunk, felrobbant a szálloda. A mérkőzés végén közösen számoltuk vissza a másodperceket. A játékvezető pár másodpercet még hosszabbított, így két-három passzot még végig kellett néznünk! És akkor egyszer csak... leírhatatlan volt. Egy gyönyörű pillanat volt. Egyszerűen nem is lehetnék boldogabb; álmodni sem mertem erről egészen tavalyig. Három évvel ezelőtt nem voltunk elég közel hozzá, tavaly pedig már majdnem megvolt... amit ezek a fiúk letettek az asztalra az elmúlt 2,5 évben, a következetes munka amit belefektettek az egyszerűen hihetetlen és már-már felülmúlhatatlan. A tegnap este nagyon jó példa volt - olyan volt, mintha teltház előtt játszottunk volna és mindenki folyamatosan minket éltetett volna. Csodálatos pillanat volt, ennyit tudok mondani.

A közös meccsnézésről...

Nem volt más alternatíva. Reggel még azon gondolkodtunk, hogy ne tegyük kötelezővé... erre én azt mondtam 'Nem, legyen közelező, mindenkinek ott kell lennie'. Tapasztaltabb vagyok ezen a téren és úgy éreztem, ha valaki otthon nézné a mérkőzést egyedül, az egész életében bánná. Ezért összejöttünk, ez a mi kis buborékunk, azok az emberek akik minden nap velünk vannak, hetente kétszer tesztelnek bennünket, szóval rendben vagyunk amióta újra közösen edzhetünk. Csodálatos megosztani ezt másokkal, azokkal is, akik nem lehettek velünk egy légtérben, de velünk együtt ünnepeltek az egész világon. Az én üzenetem: ez nektek szól odakint! Ez tényleg nektek szól! Remélem érzitek! Remélem láttátok tegnap este! Ez rengeteg embernek szól! Kenny Dalglish és Graeme Souness beszélgettek velem egy másik interjúban és természetesen ők is nagyon örültek a sikerünknek. Ez szép dolog, de ez a győzelem - többek között - nekik is köszönhető, ugyanis ők is kivették a részüket a klub történelméből. Persze ne felejtsük el Shanklyt vagy Paisleyt vagy Fagant és a többieket sem, de ezek a játékosok... Steven Gerrard például, akire épült az elmúlt 20 évben a csapat. Óriási nyomás nehezedett rá és ezt kivételesen kezelte. Nagyon boldog vagyok, hogy neki is ajánlhatjuk ezt a címet! A fiúk imádják, hogy a csapat tagjai lehetnek, imádják, hogy a klub történetének és történelmének részesei lehetnek. Jó látni, ahogy megtanultuk az elmúlt években, hogy hogyan lehetünk a csapat történelmének részesei. Ez tényleg elképesztő!

A harmincéves várakozás befejezésének fontosságáról...

Ön talán jobban tudja mint én! Harminc évvel ezelőtt... 30 évvel ezelőtt... én 23 éves voltam, és hogy őszinte legyek: nem igazán gondoltam arra, hogy bajnoki címet nyerek a Liverpoollal. Még nem voltak meg az ehhez szükséges képességeim. Harminc évvel később viszont itt vagyok és a nagyszerű stábnak köszönhetően is ez most valósággá vált. Ma este látod őket. Amit Ray (Haughan) tett a szervezőkészségével, vagy amit Mona (Nemmer) tett a táplálkozás-vonalon egyszerűen bámulatos. Amit Korny (Andreas Kornmayer) hozzátett fitneszedzőként, vagy Pep Lijnders munkája, az ő szíve és lelke is benne van a jelenlegi játékunkban. Hihetetlen. Pete (Krawietz)... wow... micsoda... egyszerűen nem is lehetnék hálásabb. Amióta Vitor (Matos) a stáb tagja csak egyetlen mérkőzést veszítettünk. Hihetetlen. Az utánpótlás, a játékosok, Neco Williams most nem lenne abban a pozícióban amiben van, vagy Curtis, vagy Harvey, vagy éppen Leighton vagy Jake Cain akik most kerültek fel, mindez nem lenne, ha Vitor nem került volna hozzánk. John (Achterberg) és Jack (Robinson), öröm velük nap mint nap dolgozni. Ez Danielle-nek, a személyi asszisztensemnek is szól, akit nem láttam 3,5 vagy 4 hónapig, de ő is kidolgozza a lelkét. Ez mindenkinek szól. Mike (Gordon), Tom (Werner) és John (Henry) tulajdonosainknak. Már vagy 20-an hívtak és valószínűleg náluk is ugyanez a helyzet, mert még nem sikerült elérnem őket. Mindenkinek szól; mindannyian olyan sok erőfeszítést tettek bele, és mégis én vagyok a szerencsés fickó, aki ebben a pillanatban ül azon a bizonyos trónon, és… részese lehet ennek a történetnek, olyan nagyszerű, hogy az elmondhatatlan.