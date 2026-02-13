Négy szezont töltött el a Bayern Münchenben, most a spanyol másodosztályban folytatja

A La Liga 2-ben szereplő SD Eibar hivatalos közleményben tudatta, hogy a szezon végezetéig megszerezte Juan Bernat játékjogát. A klub hozzáteszi, hogy a 32 éves balhátvéd szerződése tartalmaz egy hosszabbítási opciót is, ami egy újabb idénnyel toldaná meg a kontraktust.

Bernat legutóbb a spanyol élvonalbeli FC Getafe csapatát erősítette, ám júliusban lejárt a szerződése, így ingyen távozott a madridiaktól.

A 11-szeres spanyol válogatott labdarúgó neve nemcsak a nemzeti csapatból, hanem a Bayern Münchenből vagy a Paris Saint-Germainből is ismerősen csenghet. A bajoroknál 2014 és 2018 között játszott, ez idő alatt mind a négy bajnokcsapatnak a tagja volt, illetve kétszeres Német Kupa-győztesnek mondhatta magát.

Ugyanakkor a Bajnokok Ligájából már kevésbé őriz szép emlékeket. A klub tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness ugyanis Bernatot okolta azért, amiért majdnem kiestek a sorozat 2017-18-as kiírásának negyeddöntőjéből, a Sevilla ellen. "Szinte csak az ő teljesítményén múlott, hogy majdnem kiestünk. Akkor döntöttük el, hogy eladjuk" - nyilatkozta akkor a klub legendája a 2-1-es sikerrel záruló párharc után.

A PSG-nél eltöltött hét éve alatt, 2018 és 2025 között sem sikerült feledtetnie ezeket az emlékeket. A párizsiak BL-győzelmének évében, 2024-25-ben ősszel a Villarreal kölcsönjátékosa volt, majd a tavaszi szezonra már végleg megszerezte őt a Sárga Tengeralattjáró.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.