Jövőjéről nyilatkozott a Liverpool sztárja

Ennek örülhet Arne Slot.

Luiz Diaz boldog.

Most, hogy a Jürgen Klopp-éra véget ért Liverpoolban, folyamatosan az átalakulás a téma az angol sajtóban. Sok játékost szóba hoztak más csapatokkal, Luis Diaz sem volt kivétel ez alól. Most tiszta vizet öntött a pohárba.



"Nagyon boldog vagyok a Liverpoolnál, nagyszerű a csapat, ez egy remek klub. Mindig is itt akartam játszani, nyugodt vagyok és izgatott. Jelenleg nem gondolok semmi másra, csak a Liverpoolra koncentrálok."