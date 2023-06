Jövő héten ünnepli születésnapját, most mégis egy évvel fiatalabb lett Szon Hungmin

A Tottenham szélsője közelgő születésnapja ellenére mégis egy évvel fiatalabb lett egyik napról a másikra.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Minden dél-koreai legalább egy évvel fiatalabb lett szerdától, amikortól az ázsiai ország áttért a hagyományos életkorszámításról a nemzetközileg elfogadottra.

Hol folytatja pályafutását Szoboszlai Dominik? Marad az RB Leipzigben (1.80), a Liverpoolba igazol (2.50) vagy a Newcastle Unitedhez szerződik (3.00)? (x)

A polgári törvénykönyv és a közigazgatási törvény 2023. június 28-án hatályba lépett módosításával az életkorral kapcsolatban eddig használatos hagyományos időszámítási rendszer helyét átvette a születési dátumon alapuló nemzetközileg elismert rendszer. Korábban egy dél-koreai az általánosan elfogadott korszámítás alapján már a születése napján egyévesnek számított, és az új év első napján újabb évet adtak az életkorához. Ugyanakkor már 1960 óta az orvosi és jogi dokumentumokban a kort a születési dátum alapján határozták meg, a nemzetközi szabályoknak megfelelően. A dél-koreai parlament tavaly decemberben fogadta el a nemzetközi standardra való áttérésről szóló törvény, ami most lépett érvénybe.

Természetesen a törvények a dél-koreai válogatott és a Tottenham Hotspur sztárjára, Szon Hungminra is vonatkoznak, aki az eddigi 31 helyett most már a dél-koreai életkorszámítás szerint is 30 éves lesz, nemcsak az európai szerint.

Érdekesség, hogy az előző szezon Premier League gólkirálya július nyolcadikán ünnepli 31. születésnapját, vagyis nem sokáig lesz majd újra 30 éves hazájában.

Forrás: MTI