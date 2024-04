Jovicic duplájával a Kisvárda az első elődöntős

A végére maradt a dráma.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A bajnokságban utolsó előtti helyen álló Kisvárda a bosnyák Aleksandar Jovicic két góljának is köszönhetően 3-2-re legyőzte házigazdaként a 12-szeres kupagyőztes MTK-t a labdarúgó MOL Magyar Kupa keddi negyeddöntőjében, ezzel elsőként bejutott a legjobb négy közé.

A cikk lejjebb folytatódik

Az első félidőben többet volt a labda a vendégcsapatnál, amely azonban ezt a mezőnyfölényt nem tudta előnyre váltani. Sőt, alig több mint 20 perc után a Kisvárda már két góllal vezetett, miután előbb egy szöglet után Jovicic volt eredményes fejjel, majd Spasic talált be Ilievski remek előkészítése nyomán. A folytatásban változatlanul az MTK tűnt kezdeményezőbbnek, a 44. percben viszont majdnem háromgólosra nőtt a vendéglátók előnye, videobírós ellenőrzés után les miatt érvénytelenítették a hazaiak találatát. Közvetlenül a szünet előtt Németh Krisztiánnak sikerült volna szépítenie, ám kézzel ért a labdához a gól előtt, így ezt sem adta meg a játékvezető.

Fordulás után viszonylag hamar, alig negyedóra után összejött az a találat az MTK-nak, amellyel meccsben maradt: Bognár István volt eredményes, miután a szünetben csereként pályára lépő Varju harcolt meg a labdáért. A Kisvárda ebben a félidőben, különösen az egygólosra csökkent előnye birtokában, a labda és az állás megtartására törekedett, többet törődött a védekezéssel, valamint a játék tördelésével, miközben a vendégek elkeseredetten igyekeztek kiegyenlíteni. A fővárosiaknak a hajrában ez sikerült is, egy szöglet után a korábban a Kisvárdában is futballozó Hej rúgott nagy gólt a jobb felső sarokba. Ezzel viszont még nem volt vége a fordulatoknak, a 90. percben ugyanis egy előre ívelt labdát Jovicic fejelt be kiválóan a vendégek kapujába, ezzel pedig eldöntötte a mérkőzést és a továbbjutás kérdését.