José Mourinho beszélt a Real Madridról és az esetleges szaúdi folytatásról

José Mourinho nyilatkozott olasz tévétársaságoknak.

José Mourinho jövője a levegőben lóg, hiszen nyáron lejár a szerződése az AS Romával, de egyelőre még egyik fél sem szorgalmazza a hosszabbítást. Most egy esetleges Szaúd-Arábiai folytatásról kérdezték az olasz újságírók.



"Szerintem egy nap biztosan a szaúdiaknál fogok dolgozni, a bajnokságban egyre több híres futballista fordul meg, szóval el tudom képzelni magam ott. Az viszont biztos, hogy ez nem holnap, vagy holnap után fog ez bekövetkezni."



Természetesen a Real Madrid is szóba került.



"Hogy visszatérek-e a Real Madridhoz? Florentino egy nagyon okos ember. Egy nagyszerű menedzsere van, miért váltaná le? Madridista vagyok és remélem, hogy Carlo még nagyon sokáig marad a csapatnál. Ő a tökéletes edző a Real Madridhoz."