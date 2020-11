José Mourinho beindította a lelki terrort

José Mourinho, a Tottenham labdarúgócsapatának edzője nyugodtan várja a elleni vasárnapi rangadót a Premier League-ben, legalábbis abban a tekintetben, hogy szerinte a házigazda rivális és annak szakvezetője játszik majd nyomás alatt.

A listavezető együttes portugál trénere kiemelte: a nyári átigazolási piacon a Chelsea nagybevásárlása jelentősen megnövelte a londoni rivális esélyeit a bajnoki címre. Ő hasonlót élt át, amikor korábban a Chelsea, a és az Internazionale edzője volt.

„Amikor favoritnak számítasz, pontosan tudod, hogy miért vagy az. Ezt el kell fogadnod, és pluszban meg kell küzdened ezzel a fajta nyomással és felelősséggel” – nyilatkozta Mourinho. Hozzátette: korábbi klubjait az átigazolási piacon a bajnokok közé sorolták erőteljes politikájuk miatt.

„Nekem is meg kellett küzdenem ezzel a nyomással. De ezt most nem nekem kell kezelnem, hanem másoknak” – mondta.

