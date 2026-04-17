Elvesztette a játék iránt szenvedélyét, amikor Mikel Arteta lett az edzője

Jorginho őszintén nyilatkozott arról, hogy miért hagyta el az Ágyúsokat a mögöttünk hagyott nyáron, és csatlakozott ingyen a Flamengo csapatához. "Úgy éreztem, el kell mennem valahova, ahol örömmel játszhatok" – vélekedett a váltásról Jorginho.

Amellett, hogy az olasz-brazil játékos a 79 pályára lépéséből mindössze 27-szer volt a kezdőcsapat tagja a spanyol szakvezető kezei alatt, egy másik tényezőre is rávilágított, amely hátráltatta az Artetával való közös munkát.

Azt kifogásolta, hogy túl nagy figyelmet szenteltek a taktikának, főleg az előre begyakorolt pontrúgásoknak, amelyeket az eredményesség mellett is házi feladatként élt meg a középpályás.

"Úgy éreztem, mintha házi feladat lenne, ez az igazság. De ha megcsinálod a házi feladatodat, és utána megírod a dolgozatot, akkor jó eredményt fogsz elérni. (...)

De az a lényeg, hogy ha csak a pontrúgásokra helyezed a hangsúlyt, és elfeledkezel a játék valódi részéről, akkor természetesen nem fogsz szép futballt játszani. Szerintem minden az egyensúlyról.

Hogyha túlzottan az eredményességre vagy egy dologra fókuszálsz, ami jelenleg a pontrúgás, akkor talán az érme másik oldala, a futball egy kicsit elfeledett lesz. De a labdarúgás mindig is a változásról szólt" – zárta gondolatait Jorginho.

Az olasz válogatott játékos 2023 telén érkezett az Arsenalhoz a Chelsea-től, majd a tavalyi idény végezetével igazolt Brazíliába.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.