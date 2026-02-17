Nem számíthat a formába lendülő csatárára a keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésen a Juventus

Jonathan David nélkül utazott el Törökországba a Juventus, amelyre a Galatasaray ellen vár mérkőzés a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőért való rájátszásában - írta meg a Football Italia. A kanadai center nem került be a Zebrák meccskeretébe, a Sky Sports Italia szerint ágyéksérülés miatt maradt Torinóban.

A portál emlékeztet, hogy Luciano Spalletti vezetőedző ugyan lecserélte Davidet a szombati Inter elleni olasz bajnoki találkozón, de akkor úgy tűnt, nem sérülés volt a változtatás oka.

Az egykori Lille-csatár kidőlésével azonban jelentős csatárgondjai akadtak az Öreg Hölgynek, ugyanis rajta kívül Dusan Vlahovics és Arkadiusz Milik is kényszerpihenőjét tölti.

Ráadásul David december vége óta öt gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve, ennélfogva egy remek formának örvendő játékosára nem számíthat Spalletti.

Ennek fényében Lois Openda minden bizonnyal ott lesz a Juventus kezdőcsapatában a kedd 18:45-kor kezdődő találkozón.

A Juventus 13-ként, míg Sallai Roland együttese 20. helyen zárta az alapszakaszt.

