A német csapat 1980-ban a sorozat elődjének tekinthető UEFA Kupát, míg a skót együttes éppen ötven éve a KEK-et nyerte meg, azóta viszont egyik félnek sem jött össze az átütő siker. A szurkolók felfokozott várakozását mutatja, hogy mindkét klub akár 100 ezer belépőt is el tudott volna adni a találkozóra, s noha a sevillai Ramón Sánchez Pizjuán Stadionba csak alig több mint 42 ezer néző tekintheti meg a helyszínen a meccset, a hírek szerint 70 ezer skót és 50 ezer német drukker érkezik az andalúziai városba. A két klub egyébként 10-10 ezer jegyet kapott.

A találkozó tétjét csak növeli, hogy a győztes a következő idényben a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet. Ez különösen fontos lehet a Frankfurtnak, miután a Bundesligában 11. helyen zárt, azaz ha alulmarad a döntőben, akkor egy évet távol marad a nemzetközi porondtól. A Rangers skót másodikként a BL-selejtezőt hagyhatná ki diadala esetén.

„Az Eintracht, a szurkolók, a klub és a játékosok számára is a valaha volt legfontosabb, hogy 42 év után ismét nemzetközi trófeát nyerjünk – mondta Oliver Glasner, a frankfurtiak vezetőedzője. – Rendkívüli, hatalmas jelentősége van a meccsnek, ezért mindent megteszünk, hogy a trófeával térjünk haza, hogy aztán egy-két éjszakán át a szurkolóinkkal együtt ünnepeljünk.”

„Már most hihetetlen energia érződik a csapaton. Alig várjuk a meccset, egyetlen győzelemre vagyunk attól, hogy történelmet írjunk – fogalmazott Aaron Ramsey, a Rangers walesi középpályása. – Nyilvánvalóan nagyon nehéz elérni ezt a szakaszt, kell egy kis szerencse is hozzá, de néhány teljesítményünk fantasztikus volt. Nem lep meg, amit elértünk.”

Ramsey a Rangers eddigi teljesítménye kapcsán arra utalt, hogy bár a menetelés során hétszer is kikaptak, mégis olyan, esélyesebbnek tartott riválisokat búcsúztattak el, mint két másik német csapat, a Frankfurtnál egyaránt magasabban jegyzett Borussia Dortmund és a három magyar válogatott játékost - Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket - is foglalkoztató RB Leipzig.

Glasner ennek megfelelően nagy tisztelettel beszélt a skót riválisról, amely szerinte megmutatta, hogy kiváló csapat és jól felkészült a német futball képviselőire. A Frankfurt azonban ellenfeléhez hasonló magabiztossággal várhatja a döntőt, mivel ugyancsak nehéz úton, ráadásul veretlenül küzdötte magát a döntőbe. A Real Betis és a West Ham United mellett például kiejtette a BL-ből való kiesése után nagy favoritnak tartott Barcelonát is.

„Nagyon kiegyenlített, küzdelmes mérkőzésre számítok” – jelentette ki a Frankfurt trénere.

Kollégája, Giovanni van Bronckhorst, akit novemberben neveztek ki a Rangers élére, miután Steven Gerrard az Aston Villához távozott, elsősorban arról beszélt, hogy a kieséses szakaszban a játékosai hozzáállása példaértékű volt. Szerinte csapatában megvan a megfelelő minőség ahhoz, hogy megnyerje a döntőt, azt nevezte a legfontosabbnak, hogy a hitük is megvan a győzelemhez.

Az Európa-liga döntője szerdán 21 órakor kezdődik a szlovén Slavko Vincic sípjelére. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

