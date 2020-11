Jöhet a Pogba Ronaldo csere!

Ez lenne ám a meglepetés: angol és portugál források szerint Cristiano Ronaldo átigazolásáról akar tárgyalni a a -szal!

Az ügyet Christian Martin a Fox újságírója vette elő, aki a Twitterre posztolta, hogy több forrása is megerősítette: a MU szeretné visszaszerezni volt játékosát, a tárgyalásra pedig az olasz klub is nyitott. A Juve kapcsán nem olyan rég derült ki, hogy szívesen megszabadulna a játékostól, mert sokba kerül és a válság megviselte az olasz kasszát is.

ULTIMO MOMENTO: nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaria si él lo pide. pic.twitter.com/NDTVkAYCcF — Christian Martin (@askomartin) November 10, 2020



A játékosnak még 2022-ig él a szerződése az olasz rekordbajnoknál. A Juve annak idején 117 milliót fizetett a támadóért, de a hírek szerint most hatvanért már elengednék. Nem is ez a sok, hanem a 31 milliós megafizetése. Ugyanakkor a Fox szakértője szerint a MU hajlandó lenne kifizetni ennyit, vagy legalábbis közel ennyit.

Az újságíró szerint: „Manchesteri és portói forrássok is megerősítették, hogy a Manchester United le akarja igazolni Cristiano Ronaldót a következő szezonra. A portugál gondolkodik. A Juventus nyitott a tárgyalásra.”

Ronaldo 2003 és 2009 között játszott a vörös ördögöknél, ott lett sztár és onnan igazolt át 94 millióért a Real Madridba, ahonnan 2018-ban szerződött Torinóba.

A hírek szerint a is vinné a világsztárt, de nem most és nem is nyáron, hanem majd csak 2022-ben, amikor ingyen igazolható lesz. Eddig az időpontig nem akar várni a Juve és a Manchester sem.

Tegyük hozzá, hogy a Manchester Unitednél szereplő Paul Pogba egyáltalán nem érzi jól magát a klubnál, ellenben szívesen visszamenne előző klubjába a Juventusba. Könnyen lehet, hogy nemcsak pénzmozgás lesz, hanem csere is.