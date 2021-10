Jobbhátvédet keres a Manchester United

A Vörös Ördögök keresik azt a játékost, aki alternatívája lehet Aaron Wan-Bissakának, és versenyhelyzetet teremt a poszton.

A 90min.com szerint az egyik legfontosabb feladatnak tartják a Manchester Unitednél, hogy a januári átigazolási szezonban egy jobbhátvédet szerződtessenek Aaron Wan-Bissaka mellé. A cél az lenne, hogy komolyabb versenyhelyzetbe hozzák Wan-Bissakát, aki jelenleg, ha nem sérült, vagy nincs eltiltva, akkor kirobbanthatatlan a manchesteri kezdőből.

A portál két nevet is bedobott, az egyik a skót Rangers védője, Nathan Patterson, míg a másik, a norwichi Max Aarons. Előbbi még csak a hónapban tölti be a húszat, és a piaci értéke nem éri el a másfél millió Eurót, de a jövő nagy tehetségének tartják. Aarons sem sokkal idősebb, de jóval rutinosabb már, ezáltal pedig jóval többe is kerülne. A Norwich 21 éves védője már több mint negyvenszer lépett pályára a Premier Leauge-ben, értéke pedig 22 millió Euró, de ennyiért algha vihető.

